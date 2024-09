Augusta, via Epicarmo Corbino: tolleranza zero contro la sosta selvaggia. E il parcheggio rimane vuoto

Tolleranza zero della Polizia municipale al parcheggio selvaggio in via Epicarmo Corbino, a Monte Tauro, dove esiste dalla scorsa estate il parcheggio, spesso vuoto, della piazza intitolata a Marcello Giordani. Da qualche giorno è scattata lungo la principale arteria a doppio senso di circolazione, che è diventata comunale e in cui si trovano anche esercizi commerciali e dove si registrano soste veicolari “selvagge” a tutte le ore che rendono più caotica la circolazione di un quartiere diventato nel tempo molto popoloso.

Da qualche giorno la Polizia municipale sta elevando multe a quanti parcheggiano ai bordi della strada senza troppo curarsi del divieto di fermata, che c’è e che finora è stato poco rispettato, e al quale si è aggiunto il più recente obbligo di non parcheggiare nel tratto compreso tra via Moreno e via Sternazza dove una recente ordinanza impone il divieto di fermata.

Tolleranza zero che è scattata anche dopo che ci è resi conto che i posti auto realizzati appositamente per questo, all’interno della piazza realizzata proprio lungo via Epicarmo Corbino e intitolata solo a luglio al tenore augustano Marcello Giordani, è stato finora quasi sempre vuoto. “È inconcepibile vedere il parcheggio vuoto e le macchine ai bordi della strada, anche sopra il passaggio pedonale rialzato, è una cosa indecente”- aveva detto in una della sue dirette social il sindaco Giuseppe Di Mare nell’esortare gli augustani a non lasciare le macchine per strada e preannunciando le sanzioni.