Augusta, verso le amministrative 2025: dai social al Governo della città con “Edicola libera”

Si cominciano a scaldare i motori in vista delle Amministrative dell’anno prossimo, quando la città sarà chiamata al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale dopo i 5 anni di mandato del sindaco di Fratelli d’Italia Giuseppe Di Mare e della sua amministrazione. La prima alternativa, che sarà presentata pubblicamente sabato prossimo con una conferenza stampa, è la lista civica “Edicola libera”, di cui è presidente Domenico Tringali, sui social molto presente da mesi e meglio conosciuto come l’ “Edicolante” che fa satira politica rivolta all’attuale amministrazione.

In una nota Tringali definisce la lista “un movimento d’opinione che vuole manifestare, in maniera organica, il dissenso contro l’attuale modo di amministrare e costruire una valida alternativa da proporre alla città nel corso delle elezioni amministrative previste ad ottobre del 2025. Basta alla satira presentata nella pagina dell’Edicolante. Basta alla protesta fine a sé stessa. Basta a chi solo ingiuria e diffama. È arrivato il momento di unire forze e idee. Adesso ci rivolgiamo alla città per costruire un’alternativa sana e fattiva, contro questa democrazia ristretta e rischiosa per il futuro della città”.