Augusta, il Ruiz nel Nucleo di supporto regionale per l’orientamento

L’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” è stato inserito all’interno del Nucleo di supporto regionale per l’orientamento per il biennio 2025-2027 su proposta del direttore generale dell’ Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. A rappresentare il Ruiz sarà Gaetana Rizzotti, in qualità di docente orientatore di una realtà scolastica complessa e articolata con quasi mille studenti, in cui l’orientamento viene svolto in tutte le classi del biennio e del triennio.

“Il Nucleo di supporto per l’orientamento di durata biennale – spiega la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – avrà il compito di: definire le azioni di accompagnamento delle “Linee guida per l’orientamento”, curare il coordinamento a livello territoriale con le azioni previste dal ministero dell’Istruzione e del Merito, gestire gli aspetti organizzativi e attuativi a supporto delle istituzioni scolastiche, pianificare attività di raccordo nella transizione Scuola – Università e organizzare momenti formativi e informativi rivolti al personale scolastico.”

Oltre all’insegnante Rizzotti del Ruiz, faranno parte del Nucleo, che si riunirà una volta al mese all’ Ufficio scolastico regionale, il direttore generale dell’Usr Sicilia, Giuseppe Pierro in qualità di presidente, i dirigenti dell’ Usr, Ufficio II Sicilia Viviana Assenza, la referente per l’orientamento Ornella Campo, Filippo Ciancio coordinatore del Servizio ispettivo, il dirigente tecnico Carmelo Salvatore Benfante Picogna, i dirigenti scolastici scolastico del terzo comprensivo di Milazzo Alessandro Greco, dell’istituto Salvo D’Acquisto di Bagheria (Pa) Lucia Bonaffino, del liceo Leonardo di Giarre (Ct) Tiziana D’Anna, Giuseppa Lubrano, docente Usr Sicilia, Maria Violetta Brundo, referente per l’orientamento all’ università di Catania, Tina Santuccio, docente tutor orientatore liceo classico Cutelli Catania, Maria Grazia Picicuto, docente tutor orientatore liceo Galileo Galilei Palermo, Marisa Franzone, funzionaria dell’Ufficio II – Usr Sicilia

L’organismo, giunto al suo secondo mandato, avrà quindi l’importante finalità di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’attuazione delle linee guida per l’orientamento di cui al decreto del ministero del 22 dicembre 2022.