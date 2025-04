Augusta, celebrata l’XI Notte nazionale del liceo classico a cura del Megara

Si è svolta venerdì nella sala conferenze “Ammiraglio Fioravanzo” della Marina militare l’XI Notte nazionale del liceo classico a cura del liceo classico Megara in contemporanea con oltre 366 licei classici, di cui 17 non italiani. La serata ha visto la partnership della sezione di Augusta di Italia nostra presieduta da Jessica Di Venuta, che è anche insegnante della scuola superiore, è stata condotta dagli ex alunni Arianna Toscano e Gabriele Valenti ed è iniziata coi saluti del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, del sindaco Giuseppe Di Mare e del comandante della Stazione navale capitano di vascello Lino Morello che ha concesso il teatro della Marina per ospitare l’evento. Hanno presenziato anche il vicesindaco Biagio Tribulato, il presidente del Consiglio di istituto Giovanni Ternullo, autorità civili, militari e religiose, docenti, studenti, genitori, componenti del personale scolastico, rappresentanti delle associazioni.

Gli studenti del liceo classico sono stati i protagonisti delle diverse esibizioni artistiche, preparate dalle docenti del gruppo di lavoro coordinato da Zaira Lipari. Di Venuta all’inizio ha curato una coreografia eseguita a Megara Hyblaea da Swami D’Amico, Giulia Grasso, Marta Micari, Vittoria Purgino e ha presentato prima “La Posidonia oceanica tra scienza e mito” con Sofia Cardia, Maria Vittoria Cifariello, Diego Pustizzi, Matteo Russo e poi, con l’introduzione di Leila Gibilisco, un momento lirico con Benedetta Trigilio che ha recitato la poesia “Il mare, il riflesso dell’anima” e Flavio Sicurello che ha suonato al piano il brano “Rinascita”. Successivamente ha inscenato la leggenda di Colapesce con Ludovica Benevento, Martina Damiata, Roberta Bonnici, Gaia Grasso, Federica Lombardo, Federica Ternullo (narratrici), Giulia Giuffrida (cantante), Giada La Gioia (chitarrista), Alessandro Grimaldi (flautista) e, con l’introduzione di Anastasia Amara, ha mostrato il videoclip della canzone “A sirena d’Auruca”, scritta e arrangiata da Mario Puglisi.

Ha, inoltre, proposto “Romeo e Giulietta, storia di mare e di amore”, con Giuliana Cascino (narratrice), Alessandro Grimaldi (flautista), Swami D’Amico, Giulia Grasso (ballerine) e, con l’introduzione di Anna Armenio e Carola Bosco, ha lanciato il trailer del video “Le coste di Augusta – Cras ingens iterabimus aequor”, realizzato per il concorso nazionale di Italia Nostra “Paesaggi da raccontare”.

La docente Giuseppina Pugliares, in collaborazione con il collega Sebastiano Sardo, ha drammatizzato il dialogo tra Odisseo e Nausicaa dal VI libro dell’Odissea con Christian Migneco (Omero), Alessandro Santanello (Odisseo), Marta Scatà (Nausicaa), Stefano Migneco (Alcinoo), Marta Micari, Erika Vaiasicca (le Ancelle).

L’insegnante Gabriella Lombardo ha portato in scena gli episodi di Scilla e Cariddi e delle Ninfe dal XII libro dell’Odissea con Anna Armenio (narratrice), Roberta Bonnici, Martina Damiata, Federica Lombardo (le Ninfe), Federica Ternullo (Scilla), Carola Bosco (Cariddi), Sveva Passanisi (Circe), Gaia Grasso (Glauco), Flavio Sicurello (Zeus), Diego Rapisarda (Odisseo), Ludovica Benevento (voce esterna di Atena e flautista).

La collega Paola Di Mare ha curato l’esibizione sulle note di ‘Oceans Away’ di Elton John con Gaia Chiaramida (cantante), Aurora Gennuso (chitarrista) e Vittoria Purgino (ballerina). L’insegnante Alessandra Traversa ha spiegato l’origine dell’Epitaffio di Sicilo insieme con Anastasia Amara, Federica Saraceno e Ludovica Benevento, quest’ultima al flauto.

Le docenti Gabriella Fassari e Zaira Lipari hanno proposto una piéce teatrale inedita ideata e scritta da loro liberamente ispirata alle storie di Tucidide con Lorenzo Ballotta (Tucidide), Alessandro Santanello (l’ecista Lamis fondatore di Megara Hyblaea), Matteo Russo (Xantia), Manuel Laudani, Anita Moschella, Vittoria Purgino, Silvia Tringali (i Megaresi), Beatrice Buonomo, Sophia De Vita, Federica Di Grande, Antonio Gulino, Augusto Motta (i Brucolani), Leila Gibilisco, Vincenzo Grado, Serena Meli, Davide Pirruccello, Diego Pustizzi, Giorgia Riera, Agnese Tempio (i Melillesi), Maria Vittoria Cifariello, Fabrizia Cipriani Gianino, Gabriele Messina, Christian Migneco, Carolina Sudano (i Lentinesi).

La serata si è conclusa con il “Notturno” di Saffo recitato in greco e in italiano dalle matricole Diego Rapisarda e Silvia Tringali e dalle future alunne Ileana Curella e Sveva Saraceno. Le varie performance sono state introdotte dai video vincitori dell’VIII Agone Megarensis, intitolato alla memoria del compianto docente di Inglese della scuola e poeta Carmelo Giummo. Gli studenti delle seconde medie dei tre istituti comprensivi cittadini sono stati chiamati a filmare i luoghi più iconici della costa megarese come il Canale di Brucoli, la spiaggia del Lungomare Paradiso, il Faro Santa Croce.

Sono stati premiati: per il comprensivo Principe di Napoli Sofia Giuliano e Gabriele Ranno della II D, seguiti dalla docente Ilaria Lupino; per l’ Orso Mario Corbino Elena Barba, E. Daniele e J. Gelura della II C, seguiti dall’insegnante Carmen Belluardo, e Agnese Caramagno della II D, seguita dalla docente Graziella Firrincieli; per il Domenico Costa Marta Amato, Marta Antonelli, Gaia Bianchi, Fabiana Blandino e Marta Di Vico della II A, seguiti dall’insegnante Michela Italia.