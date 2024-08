Augusta, “Vento d’estate”: a Brucoli mostra collettiva di fotografie a cura di Apf

E’ ispirata alla canzone di Max Gazzè e Nicolò Fabi “Vento d’estate” ed è stata allestita davanti al mare di Brucoli la mostra collettiva di fotografia curata dall’associazione Augusta photo freelance e inserita nel cartellone degli eventi promosso dall’amministrazione comunale “Augusta d’estate 2024. Ventisette le foto esposte per lo più a colori, una per ogni fotografo, che ritraggono frammenti di vita quotidiana dove il protagonista indiscusso è il mare d’estate.

La mostra è stata inaugurata venerdì pomeriggio nell’area sottostante piazza Belvedere, alla presenza dell’ assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, che sta curando il cartellone di eventi estivi e si è detto grato ad Apf per le tante iniziative promosse per valorizzare ed esaltare, attraverso la fotografia, il bello che c’è in città.

A sottolineare “la scoperta” di una nuova location espositiva, davanti al mare, destinata alla scarico del pesce, chiedendo che possa essere attrezzata anche per esposizioni di fotografie, quadri, sculture e cultura in generale nel periodo estivo, è stato Romolo Maddaleni che guida Apf e che ha ricordato che negli anni l’associazione ha più volte inaugurato con delle mostre fotografiche location poi restituite alla città: dall’ex mercato del pesce di piazza Turati alla scala di rappresentanza del palazzo di città fresco di restauro, al castello Aragonese di Brucoli, nel periodo che è stato aperto al pubblico.

La mostra è visitabile anche oggi, domenica 11 agosto, dalle 18 alle 23, le foto sono di Nicola Adragna, Mariella Amara, Antonio Aquino, Giovanni Assenza, Giuseppe Bellistri, Salvatore Boccaccio, Gennaro Borriello, Sebastian Brusca, Giovanni Camardo, Francesco D’Ippolito, Giuseppe Garufi, Tiziana Innao, Giovanna La Mendola, Georgia Leotta, Valeria Leotta, Sebastiano Linfazzi, Romolo Maddaleni, Domenico Morello, Francesca Naccarato, Elena Niciforo, Armando Panarello, Maria Pitruzzello, Valentina Poli, Ernesto Puzzo, Francesco Puzzo, Cristina Rezzi e Giuseppe Scapellato.