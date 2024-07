Augusta, vandali al teatro comunale: svuotati 4 estintori. Il sindaco: “ci sono telecamere, vi aspetto al Comune entro stasera”

Quattro estintori svuotati all’interno del teatro comunale della Cittadella degli studi dove già ieri erano state trovate le porte di ingresso aperte, poi richiuse e sostituiti i lucchetti. Questo però non ha impedito a qualcuno di intrufolarsi questa notte dentro l’immobile per commettere l’atto vandalico, oggi denunciato sui social dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha postato in diretta un video proprio dall’interno del teatro dove si vedono gli arredi, il palcoscenico e il pianoforte “imbiancati” dalla sostanza dell’estintore spruzzata ovunque.

Su una poltrona, sulla polvere bianca prodotta dall’estintore ci sono anche le iniziali C + J, probabilmente a mo’ di firma di chi ha commesso l’atto di vandalismo “consumato da alcuni delinquenti perchè cosi si chiamano– ha commentato Di Mare- abbiamo investito parecchi soldi per ristrutturare il teatro, dare alla città e alle associazioni un teatro comunale e un palco migliore e questo atto vandalico non lo accettiamo. Anzi vi veniamo a prendere dovunque vi trovate. Forse non sapevate che ci sono telecamere ovunque qui attorno, quindi vi aspettiamo al Comune entro le 18 di stasera e verrete voi a pulire questo teatro comunale, altrimenti pagherete le conseguenze che la legge consente per tutelare un bene pubblico e ci vedremo nei luoghi deputati. E’ uno sfregio a tutta la città”.

Poi ha aggiunto: “per vostra sfortuna proprio ieri abbiamo attivato quattro telecamere all’ingresso, altre quattro ce ne sono dall’altro lato, avremo i vostri volti e immagini e riusciremo a consegnarvi alle forze dell’ordine che già sono sul luogo e che stano facendo i dovuti accertamenti. Per tutti noi continuiamo a riflettere su cosa trasmettiamo ai nostri cittadini. Il bene pubblico è di tutti e non può essere trattato, cosi eravamo pronti per l’inaugurazione, continueremo a lavorare per essere pronti da qui a breve, con sempre con più determinazione perseguiremo ogni atto vandalico nei confronti della nostra città”.