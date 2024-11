Augusta, “Uno per tutti, tutti diversi. Verso l’unità attraverso la diversità”: incontro promosso da Nuova Acropoli

Anche quest’anno, come dal 2002 in poi, il terzo giovedì del mese di novembre, nel mondo si celebra la “Giornata mondiale della filosofia. Sabato 16 novembre, alle 18.30, nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città, Nuova Acropoli Augusta onorerà questa giornata con un incontro culturale dal titolo “Uno per tutti, tutti diversi. Verso l’unità attraverso la diversità” nel quale la volontaria Rosaria Borzì farà riflettere sulla tendenza umana a ricercare la felicità.

“I saggi di ogni tempo ci insegnano che questo percorso non esclude le differenze, anzi, le include al fine di partecipare all’idea comune del bene dell’ individuo e dello stato. La natura, infatti, è molteplice nei suoi esseri e nei suoi colori, allora – si legge in una nota- ci chiediamo come sia possibile armonizzare l’unità con il molteplice senza soccombere al separatismo dogmatico che alimenta scontri e avversità, o a una semplicistica idea di omologazione”.

L’incontro culturale sarà arricchito dal gruppo musicale “Jazz feet jumping”.