Augusta, un libro e una mostra di pittura nella sede del comitato Premiarte

La sezione Uas, Unione avvocatura di Siracusa-Augusta presieduta da Rosaria Lanteri nell’ambito del progetto “Dialoghi tra avvocatura e cultura”, insieme al Comitato Premiarte Federico II di Augusta, guidato da Teresa Casalaina presenterà, oggi pomeriggio, alle 18,30 nei locali di via Darsena il romanzo di Simona Lo Iacono, “Virdimura”.

“Sullo sfondo di una Catania fiammeggiante di vita, commerci, religioni, dove i destini si incrociano all’ombra dell’Etna bollente, Simona Lo Iacono ci regala il grandioso ritratto di una protagonista indimenticabile fiera e coraggiosa, che combatte le superstizioni e le leggi degli uomini per fermare il diritto di tutti ad essere curati e delle donne ad essere libere. La medicina non esige bravura, solo coraggio”. Questo è l’insegnamento, il segreto più importante che il padre, il maestro Uria, medico ed ebreo “il più alto dei giudei, il più forte e il più santo” trasmette alla figlia Virdimura”. – si legge in una nota.

Converserà con l’autrice Orazio Mezzio, direttore del settimanale “Cammino”, il romanzo ha ispirato la mostra di pittura “Mura virdi”, realizzata dal laboratorio del Comitato Premiarte, curato dal maestro Mario Zito che verrà inaugurata oggi pomeriggio. Espongono gli artisti: Accolla, Balsamo, Barile, Casalaina, Fichera, La Ferla, Mannino, Mazziotta, Pasqua, Passanisi, Roggio, Strazzulla, Tringali. Rimarrà aperta anche l’8 e il 9 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.