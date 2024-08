Augusta, un centro per minori dai 6 ai 14 anni: finanziato “E-duco”

E’ destinato ad attività educative per minori tra i 6 e i 14 anni il progetto “Educo”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e promosso dall’amministrazione comunale per il periodo che va da dall’1 ottobre al 31 dicembre di quest’anno. E che prevede un centro educativo e ricreativo volto al benessere psicofisico dei minori e per il contrasto della povertà educativa.

Il Comune di Augusta ha, infatti, beneficiato della somma di quasi 34 mila euro – stabilita sulla base dei dati Istat della popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente- proveniente del fondo stanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia per il 2024, dopo aver aderito alla manifestazione di interesse pubblicata qualche mese a sostegno di iniziative dei Comuni per le attività socio-educative dei minori. E ha, a sua volta, pubblicato all’albo pretorio un’indagine esplorativa, che scade il prossimo 9 settembre, per cercare Enti del terzo settore o imprese sociali del territorio interessati ad avanzare una proposta progettuale per l’attuazione degli interventi programmati.

Le attività da promuovere sono rivolte a favorire lo sviluppo e il mantenimento del benessere psicofisico e di sviluppo e crescita dei minori, la promozione tra i bambini e le bambine di attività concernenti le tecniche di studio, con un’attenzione particolare verso le materie Steam (Scienze, technology, engineering, arts e matemathics), attività motoria e il supporto alle famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte a sostegno dei minori.

Sono, infatti, previste 216 ore di attività ludico-didattiche condotte da due professionisti da svolgere in tre gruppi suddivisi per fascia di età congruenti con le abilità di apprendimento e 144 ore di attività motoria condotte da due professionisti da svolgere in tre suddivisi gruppi per fasce di età congruenti. L’attività sarà affidata facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione.