Augusta, tutto pronto per la sedicesima edizione di “Xifonio cup” 2024: al via domani a MariSicilia

Tutto pronto per la sedicesima edizione di “Xifonio cup” 2024, promossa dal comando marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione Icob e il Club Nautico Augusta e che prevede attrattive di vario tipo per i visitatori della base militare del comando marittimo Sicilia, in via Caracciolo. La base di Terravecchia rimarrà aperta al pubblico domani sabato 15 giugno, dalle 14 alle 23, e domenica 16 giugno dalle 9 alle 23.

In primis le imbarcazioni a vela che gareggeranno e coloreranno il golfo Xifonio, ma anche stand espositivi, promozionali, istituzionali attrazioni per grandi e piccoli quali dimostrazioni sportive di diverse discipline, la presenza del club del Volante storico Siracusa del Vespa club di Augusta e la visita a bordo di unità navali.

Durante la due giorni sarà, inoltre, allestito un “villaggio sanitario” dove i visitatori potranno assistere a momenti di informazione, addestramento, formazione e si potranno prenotare visite screening; inoltre a cornice nelle due giornate vi saranno gli amici della “clown terapy”; sfilata rinascimentale, scherma storica ed il corpo bandistico “Amici della musica” con le majorettes.

Novità di quest’edizione 2024 il Centro ippico avolese, il carosello equestre “Battesimo della sella” e il “Xifonio dancing”, una rassegna delle scuole di danza e ballo. Tanto e tanto altro da scoprire nelle due giornate dell’evento che si concluderanno con uno spettacolo musicale sabato sera con ospite la “Tosca band” e domenica sera, per concludere in allegria, vi sarà uno spettacolo d’intrattenimento con ospiti “Toti e Totino”.