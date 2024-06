Augusta, tutto pronto per il premio “Atleta augustano dell’anno 2023”

Si svolgerà giovedì 20 giugno, con inizio alle 18,30, alla presenza delle massime autorità civili e militari della città alla palestra “Stampanone”, messa a disposizione per l’occasione dal comando di Marisicilia, la XXII^ edizione della Giornata del veterano sportivo premio “Atleta augustano dell’anno 2023”, organizzato dalla sezione “Rocco Cappello” dell’Unvs, l’Unione nazionale veterani dello sport. Ospite d’onore il preparatore atletico del “Real Madrid”, l’augustano Giuseppe Bellistri, neo vincitore della Uefa champions league. Saranno 8 gli atleti di diverse discipline sportive che concorreranno all’assegnazione dell’ambito riconoscimento.

Presenzieranno l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, Liddo Schiavo, delegato provinciale Coni, Mimmo Postarino vice presidente nazione Unvs, Pietro Risuglia dirigente nazionale Unvs, Filippo Muscio consigliere nazionale Unvs, Francesco Gaeta delegato regionale Unvs. Il direttivo della sezione megarese dei “Veterani dello sport”, presieduto da Sebastiano Mazziotta da mesi prepara l’evento che ritorna al suo format originario. La formula di questa edizione ricalca quelle delle fortunate edizioni precedenti pre – pandemia. Saranno premiati gli studenti – atleti degli istituti scolastici cittadini, gli under 16 segnalati dai dirigenti dei sodalizi sportivi che hanno ottenuto successi a livelli regionale e nazionale. Si passerà poi all’assegnazione dei premi speciali: “Una vita per lo sport”, memorial “Raffaella Aprile” e alle società sportive per disabili.

L’albo d’oro del premio è ricco di nomi di atleti augustani che hanno ottenuto allori a livello nazionale ed internazionale. Questi i vincitori delle precedenti edizioni del premio: Antonio Scaduto (1999), Rosaria Puglisi (2000), AS Augusta calcio a 5 (2001), Patrizio Triberio (2002), Laura Pasqua (2003), Marina Murè (2004), Maura Mugavero (2005), Asd Augusta NoVe (2006), Cristina Petracca (2007), Asd Augusta F.C. (2008), Giuseppe Ranno (2009), Giuseppe Cartelli (2010), Stefano Intagliata (2011), Andrea Tringali (2012), Barbara Saraceno (2013), Salvo Ravalli (2014), Francesca Cavallaro (2015), Sebastiano Galofaro (2016) Asia Agus (2017), Asd Maritime (2018), Giulia Contento e Giulio Blandino (2022).