Augusta, turismo da record in Italia nel 2023: le parole della premier alla convention di FdI a Brucoli

“Ritengo più azzeccata che mai la scelta di organizzare quest’evento in Sicilia. Terra straordinaria, che nei giorni scorsi ha ospitato la riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7 e l’Expo Divinazione. Siracusa è stata, per diversi giorni, la capitale delle nostre eccellenze agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura, vetrina di un comparto strategico per la nostra economia che in termini di esportazioni potrebbe sfiorare nel 2024 la quota record di 70 miliardi di euro. Serviva un luogo in cui terra e mare fossero un tutt’uno, e i prodotti dell’uno e dell’altro rappresentassero inestimabili tesori. L’Isola di Ortigia ha incarnato tutto questo, e la riuscita dell’evento deve essere ragione di orgoglio per tutti”.

Si è aperto con le parole della premier Giorgia Meloni che, in un messaggio letto dal vice capogruppo della Camera Manlio Messina, ha anche ricordato che “le stime Istat per il 2023 registrano i valori più elevati osservati da sempre dalle rilevazioni sul turismo con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale”, la convention di Fratelli d’Italia, al via ieri a Brucoli per concludersi domani. Una tre giorni dedicata a riflessioni e dibattiti sul turismo, che ieri ha visto il presidente del Senato Ignazio La Russa dialogare coi giovani del partito, con Fabio Scarani presidente di Gioventù nazionale e con il consigliere di Catania, Giovanni Magni che sventolavano lo striscione degli “Ignazio’s boys”, seguito dai brevi saluti istituzionali di parlamentari e sindaci del partito di centro destra tra cui il “padrone di casa” Giuseppe Di Mare che ha sottolineato che per “noi è un grande piacere per il secondo anno ospitare questo importante incontro in una città particolare, conosciuta più per la sua vocazione industriale che in questi anni stiamo trasformando con un’azione di governo della città e una grande sinergia con la Regione e il parlamento nazionale” e il vice presidente della commissione Bilancio, l’avolese Luca Cannata: “oggi la Sicilia dimostra ancora una volta di essere capace di accogliere, la Sicilia è bellezza e vuole essere motore nazionale dello sviluppo turistico. Qui è la chiave di ogni cosa”; il parlamentare regionale del collegio di Siracusa Carlo Auteri ha ricordato che “non a caso questo evento nasce a Brucoli, in una provincia come la nostra meravigliosa per le sue bellezze e il suo enorme patrimonio. Con il nostro gruppo di parlamentari, grazie anche al lavoro degli assessori Amata e Scarpinato, stiamo portando avanti la valorizzazione del nostro patrimonio che va messo in vetrina perchè la Sicilia non è seconda a nessuno”.

E’ intervenuta anche Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento FdI, che ha ricordato che il nonno materno era di Messina “e ci portò a fare il giro della Sicilia con la Ritmo, tornando qui in Sicilia ho sempre un’emozione particolare”. E’ seguito il panel tra gli assessori regionali al Turismo di Fratelli d’Italia.

Oggi a partire dalle 15, 15 il ministro del Turismo, Daniela Santanché si confronterà con le associazioni di categoria, alle 16.30 l’attenzione sarà concentrata sui trasporti con il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e Totò Cordaro, sub commissario nazionale per la depurazione. A seguire dibattito su cinema e cultura.