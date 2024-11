Augusta, “Tra ricordi e murales”: si inaugura alla galleria Fiaf mostra di fotografie di Adragna

Si chiama “Tra ricordi e murales” la personale fotografica di Nicola Adragna, che sarà inaugurata oggi, alle18 nella galleria “Fiaf” di Augusta photo freelance, presieduta da Romolo Maddaleni.

Si tratta di ventisei fotografie tratte da un più ampio progetto, che vede coinvolti anche altri soci dell’Apf, pensato per “riportare alla luce” una serie di luoghi abbandonati della città, vittime spesso di atti vandalici, a cominciare dall’ex villaggio turistico di Brucoli, che si affaccia sul golfo e da dove si gode una meravigliosa vista dell’Etna.

Adragna, che fa parte del comitato tecnico-scientifico per la costituzione del Museo della fotografia e della memoria di Augusta, vede nella fotografia “la colla più tenace per tenere uniti i ricordi” e vuole accompagnare i visitatori sul “sentiero dei ricordi sopiti” per risvegliarli e far rivivere quei luoghi magici di un tempo passato, dove “albergano” ormai solo dei coloratissimi murales, anch’essi in precarie condizioni e prossimi alla scomparsa.

La mostra sarà visitabile alla galleria del centro storico di Ronco Rossi anche 12 domani, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alla 20.