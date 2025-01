Augusta, “Toto la forza di un sogno”, libro solidale per sostenere le persone con disabilità

Si ispira e sostiene i progetti inclusivi per i bambini e i ragazzi con disabilità “Toto la forza di un sogno”, il libro scritto da Sebastiano Amenta, presidente dell’associazione 20 Novembre 1989 onlus, che racconta la storia di un giovane ragazzo autistico siciliano poco più che ventenne che lotta con determinazione per affermarsi nel mondo del lavoro, dimostrando che i sogni possono diventare realtà nonostante i pregiudizi con impegno e perseveranza.

Il volume, già disponibile in tutte le librerie d’Italia e su tutti gli store online, oltre a raccontare una storia di grande ispirazione, contribuirà ad una causa nobile: tutti i proventi saranno, infatti, devoluti all’associazione che si occupa di tutelare i diritti delle persone con disabilità e serviranno a potenziare i laboratori dei progetti inclusivi per bambini e ragazzi con disabilità, promuovendo un ambiente di crescita e sviluppo per i giovani. Sebastiano Amenta, con la sua scrittura coinvolgente e sensibile, porta alla luce le sfide e le vittorie di Toto, offrendo uno sguardo profondo sulla realtà delle persone autistiche e sul loro diritto a una vita piena e soddisfacente.

“Toto: la forza di un sogno” è un’opera che non solo ispira, ma anche supporta concretamente coloro che affrontano simili percorsi nella vita reale. La prefazione al libro è di Barbara Alberti.