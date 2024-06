Augusta, torna in vigore la Ztl automatizzata a Brucoli

Ritorna questa sera, 22 giugno, la zona a traffico limitato variabile con rilevazione automatizzata delle targhe dai varchi di ingresso che si accenderanno di rosso a Brucoli, la frazione marinara che d’estate diventa meta della movida serale.

Quest’anno la ztl è stata modificata rispetto all’anno scorso e, secondo quanto prevede la nuova ordinanza di Polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone sarà attiva nei fine settimana e nei festivi dalle 21 alle 2, fino al 21 luglio ma non più il venerdì sera. Nello stesso orario sarà in vigore invece tutti i giorni nel periodo più caldo dell’estate, quello cioè che va dal 24 luglio al 25 agosto. I varchi posti all’inizio di via Nuova, Libertà, Augusta e Canale torneranno, infine, ad essere attivi solo il sabato, la domenica e i festivi, sempre dalle 21 alle 2, dal 31 agosto all’8 settembre.

Gli accessi irregolari, ma anche le uscite dalla zona a traffico limitato saranno sanzionati automaticamente dai varchi elettronici automatizzati.

L’ordinanza prevede quattro stalli per persone diversamente abili nella seconda traversa di via Libertà, in deroga è consentito il transito dei veicoli di polizia e mezzi di soccorso, agli automezzi con pass validato è garantito il transito nelle stradine del borgo nei limiti di quanto riportato dal pass rilasciato, salvo deroghe rilasciate per necessità oggettive e soggettive.