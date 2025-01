Augusta, tetto vola sulla strada, chiusa via Sancho Landogna. Sradicati alcuni alberi, problemi al lungomare Rossini

Un tetto volato in via Sancho Landogna, un albero sradicato all’istituto Polivalente, un altro dentro il viale del cimitero, altro ancora in via Xifonia, già ripristinato dalla Protezione civile criticità per cavi spezzati in via Ammiraglio Caracciolo e al manto stradale del lungomare Rossini.

Questo il primo bilancio del fortissimo vento che oggi pomeriggio non ha risparmiato neanche Augusta creando disagi alla viabilità di fronte alla rotatoria di Corso Sicilia, all’inizio di Villa delle rose, che è al momento chiusa al transito.

“È in corso una dispersione elettrica, in quanto è stato tranciato un cavo di energia elettrica e stiamo aspettando l’Enel, abbiamo evacuato il bar dal retro stiamo attivando le procedure d’urgenza per ripristinare la viabilità”, –fa saper il comandante della Polizia locale Salvatore Daidone

Sul posto due pattuglie della Polizia municipale, Misericordia e Protezione civile.