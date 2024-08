Augusta, terzo asilo nido comunale finanziato con i fondi del Pnrr

Sorgerà in via Copernico, a Monte Tauro, il terzo asilo nido comunale previsto in città e finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito del nuovo piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Piano di investimento per la fascia 0- 6 anni. Sarà da 84 posti e costerà 2 milioni e 16 mila euro, l’ulteriore finanziamento è stato assegnato al Comune di Augusta che ha risposto all’avviso pubblico del 15 maggio scorso del ministero dell’Istruzione e del merito, per la candidatura di nuovi progetti da finanziare per la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti nido per bambini nella fascia di età 0-2 anni.

Considerato che è necessario che l’ intervento ammesso a finanziamento sia completato entro il 30 giugno 2026 e che è stata data la possibilità di avvalersi di Invitalia per la gestione delle procedure d’appalto, tramite accordi quadro per la realizzazione degli interventi, per ridurre la tempistica di attuazione dell’ intervento ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori l’amministrazione ha deciso di avvalersi di Invitalia quale centrale di committenza, approvando gli atti di gara già predisposti.

Si tratta, dunque, del terzo asilo nido comunale, che sorgerà ad Augusta che ne è stata finora del tutto sprovvista. Gli altri due, i cui lavori sono in corso, per 34 posti ciascuno, sorgeranno uno alle spalle del plesso centrale del comprensivo Costa di via Di Vittorio, alla Borgata e l’ altro nel quartiere di Monte Tauro, in via Barone Zuppello. Di quest’ultimo è stata di recente approvata la perizia di variante e assestamento somme per la formazione del solaio a struttura mista in cemento armato e l’ installazione di vetri stratificati per l’importo complessivo di 914.605 euro al netto dell’Iva e al lordo del ribasso d’asta, impegnando l’ulteriore somma di 36.301 euro rientrante nelle somme a disposizione.