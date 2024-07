Augusta, summer school dei Giovani democratici della provincia al santuario dell’Adonai

Si terrà dal 31 luglio al 2 agosto, al santuario dell’Adonai di Brucoli la summer school dei Giovani democratici della provincia di Siracusa. L’evento formativo, intitolato “Passo dopo passo”, aperto a tutti i giovani siciliani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, rappresenta una grande occasione di confronto e crescita personale.

La summer school, oltre alla partecipazione di diversi dirigenti politici locali, si caratterizza infatti per la presenza di numerosi relatori d’eccezione tra cui la parlamentare europea Camilla Laureti, i senatori Filippo Sensi e Antonio Nicita e il deputato Marco Sarracino. Porteranno il loro contributo i docenti universitari Alessio Lo Giudice e Salvo Adorno e la consigliera Ersu Irene Ferrara. Interverranno, inoltre, Fausto Raciti (già deputato e segretario nazionale dei Giovani democratici) e Rossella Muroni (già deputata e presidente nazionale di Legambiente).

Durante la tre giorni i partecipanti prenderanno parte a workshop e conferenze su tematiche che sono state scelte attraverso un sondaggio preliminare tra tutti gli iscritti. I temi proposti quest’anno sono: intelligenza artificiale (Ia), ambiente, enti locali, salute mentale e università.

“Siamo entusiasti di offrire ai giovani del nostro territorio questa opportunità di formazione – ha dichiarato Niccolò Monterosso, segretario provinciale dei Giovani democratici. – La nostra summer school è solo il primo di una serie di incontri formativi che vogliamo organizzare per approfondire le tematiche che stanno a cuore ai giovani siciliani, ma soprattutto per sviluppare le competenze necessarie per costruire una classe dirigente consapevole e attenta ai bisogni del territorio. La partecipazione e il riavvicinamento dei giovani alla politica parte anche da qui”. Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla summer school, i giovani interessati possono contattare il profilo Instagram dei Gd di Siracusa (gd_fed.siracusa) o contattare i responsabili della summer school alla mail federazionegdsiracusa@gmail.com