Augusta, studiare all’estero con Intercultura: riaperte le iscrizioni al concorso

Due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale), in Brasile e Lituania, altri trimestrali nella Mongolia, in Messico e Nuova Zelanda e il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina. Sono le novità di quest’anno di Intercultura, l’associazione di volontariato senza scopo di lucro che riparte con il concorso che mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori, interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-2026, quasi 2.000 posti, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo.

I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Per diffondere le informazioni relative al concorso, le cui iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito www.intercultura.it fino al 10 novembre 2024, il centro locale di Intercultura Augusta ha iniziato le attività di promozione nelle scuole. Nei giorni scorsi è stata la volta dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, dove i volontari hanno esposto la valenza della partecipazione a un programma di Intercultura, una preziosa opportunità di crescita che va ben oltre l’imparare una nuova lingua o vivere un semplice anno scolastico all’estero.

Durante l’incontro sono state presentate inoltre le borse di studio disponibili per l’anno 2025-2026, anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni, e il bando Itaca 2025/26, che offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Protagonisti della conferenza, oltre ai volontari, anche i ragazzi italiani appena rientrati dalle loro esperienze all’estero che hanno spiegato ai loro coetanei cosa significhi trascorrere una parte della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà e bellissimi ricordi, come Annalisa Fiorenza che ha trascorso un anno in Thailandia, Francesca Di Bartolo, un anno in Irlanda, Alice Perticari, un anno in Danimarca, Dennis Bosco, un anno ad Hong Kong e Andrea Caltabiano, tre mesi in Thailandia. Fondamentali anche le testimonianze di due studenti stranieri di Intercultura ospitati quest’anno, la thailandese Meena Sasirada Kattiyavara al Ruiz e il brasiliano Heitor Ramiro al Vittorini Gorgia.

La campagna di presentazione del nuovo bando di concorso continuerà nei prossimi giorni al liceo Megara di Augusta, al liceo Gorgia Vittorini, all’ istituto Nervi Alaimo e all’ istituto Moncada a Lentini. “Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza” – afferma la presidente del centro locale di Intercultura Augusta Stefania Anfuso, che invita i genitori e gli studenti, interessati a ricevere maggiori informazioni, ad incontrare i volontari nella riunione cittadina che si terrà venerdì 25 ottobre alle 18, al circolo “Vandone” della Marina militare.