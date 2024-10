Augusta, studentessa del Ruiz tra i vincitori del premio Nicholas Green

Una studentessa del Ruiz ha vinto per la sezione scuola secondaria di secondo grado il concorso ”Premio Nicholas Green” 2023/24. Si tratta di Alessia Riera della VAL del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, che ha realizzato un video in cui spiega, tra l’altro, come è possibile per i maggiorenni dichiarare la propria disponibilità a donare gli organi: facendolo scrivere nella carta d’identità, compilando il modulo Aido, Asl o il tesserino blu o tenendo una dichiarazione scritta e firmata nel portafoglio.

Il concorso, bandito dall’assessorato regionale dell’Istruzione, si propone la finalità di contribuire alla diffusione dei principi della solidarietà umana e civile e alla sensibilizzazione del tema della donazione degli organi per fini di trapianto, attraverso la triste vicenda di Nicholas Green, un bimbo statunitense di 7 anni, colpito accidentalmente alla testa mentre dormiva sul sedile posteriore il 29 settembre 1994 e si trovava in viaggio in Italia con i genitori e la sorellina. Il piccolo fu ricoverato in fin di vita al Policlinico di Messina, dove i genitori autorizzarono la donazione degli organi.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi l’Urban center di Siracusa, alla presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Luisa Giliberto, del vicesindaco di Augusta, Tania Patania, e dell’avvocato augustano Salvatrice Feccia, presidente regionale Aido. Per il Ruiz presenti la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, la mamma di Alessia Riera, impegnata in Grecia in un Pcto organizzato dalla scuola, e la sua insegnante di Lettere Rosaria Ferraguto. Alessia ha comunque inviato un video messaggio in cui esprime parole di apprezzamento nei confronti del concorso che le ha permesso di riflettere su un tema delicato quale quello della donazione degli organi.

“Il Ruiz promuove da anni il concorso “Nicholas Green” perché perfettamente in linea con i valori di solidarietà, di rispetto della vita e della salute che la scuola porta avanti all’interno del percorso di Educazione civica – ha commentato la dirigente scolastica, complimentandosi con la studentessa per la forza evocativa del suo video – La storia emblematica di Nicholas racchiude un significato profondo perché dimostra come le nostre esistenze siano interdipendenti e quanto sia preziosa la generosa apertura nei confronti dell’altro, così come testimoniato dal gesto della famiglia Green”.