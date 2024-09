Augusta, studente del Ruiz conquista il secondo post al contest teatrale “Valentina Lo Manto”

Ha messo in scena un monologo tratto dall’Amleto di Shakespeare, che gli è valso il secondo posto Diego Conti, studente augustano della VA Turismo del settore Economico dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, che si è classificato secondo, con uno scarto di pochi voti dal vincitore, nel contest teatrale per giovani talenti under 21 “Valentina Lo Manto” .

A decretare questo importante risultato una giuria tecnica composta da registi di fama nazionale come Matteo Tarasco, Massimo Di Rollo, Alessandro Sena a cui si sono aggiunti i voti dei vincitori under 21 delle scorse edizioni, Salvo Sesto e Sonia Bellin e quelli del pubblico in sala, a palazzo Francica Nava a Siracusa.

Il contest, dedicato a Valentina Lo Manto, artista di 34 anni, venuta a mancare prematuramente poco più di un anno fa, si è svolto nell’ambito della quarta edizione del “Sicilian Shakespeare festival”, ideato dall’attore e regista Luciano Bottaro, che ha riscosso un grande successo di pubblico. Lo studente augustano si è classificato dietro il vincitore Davide Lo Vecchio, che studia alla scuola di teatro “Paolo Grassi” di Milano.

In questi anni ha frequentato al Ruiz il laboratorio teatrale, tenuto dalla regista e docente Giusi Lisi e dalle insegnanti Cettina Baffo e Matilde Di Grande, che l’istituto da più di un decennio porta avanti con successo nell’ambito di un progetto di legalità, con diversi spettacoli classici prodotti e presentati durante il Festival internazionale del Teatro classico dei giovani a Palazzolo Acreide, e numerose commedie recitate all’interno e in collaborazione con la casa di reclusione di Augusta.

Quest’estate Diego, inoltre, ha fatto parte del cast degli attori che, nell’ambito della rassegna shakespeariana, hanno presentato, con la regia di Luciano Bottaro, la commedia “La dodicesima notte” di Shakespeare.

“Crediamo che la scuola abbia il compito di far emergere i talenti e le passioni dei propri studenti e proprio per questo al Ruiz, con tanti sacrifici nel reperire i fondi, promuoviamo la magia educativa del teatro, attraverso laboratori formativi su questa bellissima arte”. –ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina che, insieme alla comunità del Ruiz, ha rivolto le sue congratulazioni a questo giovane talento in erba augustano