Augusta, spostamento mercato del “giovedì”: Movimento Fiamma tricolore avvia raccolta firme

Una raccolta firme per chiedere lo spostamento del mercato del giovedì di via Buozzi in un’area più idonea. Ad averla avviata è il movimento sociale Fiamma tricolore con il suo commissario provinciale Benedetto Giannotta, che da tempo chiede che per l’area mercatale settimanale, “visto i disguidi e i disservizi che crea nell’attuale posizione” si possa trovare in altro luogo migliore di svolgimento che potrebbe essere, ad esempio, la porzione dell’ex campo containers rimasta fuori dalla riqualificazione.

Giannotta lamenta che “in questi anni abbiamo tentato in tutti i modi di avere un confronto leale e collaborativo per risolvere i problemi che da anni attanagliano la città, con l’amministrazione comunale ma, ahimé, non abbiamo mai ricevuto risposta alcuna”, neanche appunto sul mercato: “nonostante le lettere (regolarmente protocollate) e i precedenti comunicati stampa, -prosegue- l’amministrazione sembra essere sorda e non si degna di dare un’adeguata risposta. Pertanto ci siamo visti costretti, nostro malgrado, ad iniziare una raccolta firme come petizione popolare per cercare di svegliare chi di dovere ed attirare ulteriormente l’attenzione sul problema, dato che continuano a verificarsi problemi tra i residenti e i venditori a causa di parcheggi selvaggi e spazzatura gettata per strada senza alcun controllo. Chiunque voglia firmare e contribuire alla risoluzione del problema può farlo contattandoci”.