Augusta, spacciava cocaina e hashish spostandosi a bordo di un monopattino, arrestato

Nella giornata di ieri, ad Augusta, nel corso di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, agenti del Commissariato, diretto dal Dirigente Antonio Migliorisi, hanno arrestato un uomo di 52 anni, già conosciuto alle forze di polizia, colto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

Il soggetto veniva notato nei pressi di viale Italia in centro, aggirarsi con fare sospetto, a bordo del suo mono pattino, intento a colloquiare con delle persone. Prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e hashish, nonché di 834 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’attività info investigativa continuava all’interno di un locale in uso all’uomo dove, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente per un totale di 8,2 grammi di cocaina e 433,20 grammi di hashish.

Tratto in arresto, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo spacciatore veniva sottoposto agli arresti domiciliari.