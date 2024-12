Augusta, sostenibilità ambientale e benefici psicofisici del mare: avviato progetto Erasmus al Ruiz

Coinvolge dodici studenti del biennio e altrettanti dei paesi partners Portogallo, Croazia e Grecia il nuovo progetto Erasmus dal titolo “See your sea benefits” avviato da poco al Ruiz diretto da Maria Concetta Castorina. Il primo meeting per studenti e docenti si è svolto a Porto, dove gli alunni Dalila Trigilio di 1AL, Lara Cuppone di 2BL, Tommaso Grimaldi di 2QL e Angelo Maria Blandino di 2AL hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica gratuita, come tutti gli Erasmus. Accompagnati dalla dirigente scolastica e dalle docenti, Paola Moroni e Tiziana Coppola, gli studenti, insieme ai loro coetanei portoghesi, greci e croati, hanno approfondito il tema dell’Erasmus, la sostenibilità ambientale e i benefici psicofisici del mare, ospiti della scuola “Agrupamento de Escola de Vilela” di Paredes.

Il gruppo ha discusso sui problemi legati all’inquinamento del mare e sulle sue possibili soluzioni, ha visitato l’acquario di Porto, il Museo della scienza e i luoghi di interesse artistico della città, tra cui la “Capela do Senhor da Pedra”, la chiesa nell’oceano in memoria dei caduti in mare; ha studiato la fauna nella spiaggia di Aguda, ha registrato la prima parte di un podcast, ha costruito strumenti musicali, danzato balli folkloristici, e tanto altro ancora.

“Un’esperienza unica che ha permesso agli studenti di imparare in un contesto internazionale, di mettere in pratica le loro competenze‍, di acquisire nuove abilità, di scoprire una nuova cultura, e di creare nuovi legami che dureranno tutta la vita, nello spirito del programma Erasmus +, di cui il Ruiz si pregia di essere scuola accreditata e riconosciuta come “role model” a livello nazionale per la qualità dei suoi progetti” – fa sapere la scuola.