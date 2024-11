Augusta, sosta auto per 10 minuti in un tratto di via Epicarmo Corbino

Da qualche settimana si può parcheggiare, ma solo per 10 minuti e dentro gli spazi già delineati, in via Epicarmo Corbino, nel tratto compreso da via Starnazza e il civico 67 della trafficata arteria di Monte Tauro dove prima era vietata la fermata. Lo dispone un’ordinanza di Polizia municipale firmata nei giorni scorsi dal comandante Salvatore Daidone che ha istituito la regolamentazione temporanea della sosta modificando in parte la precedente ordinanza che vietava la fermata dei mezzi nel tratto interessato, che ormai è di competenza comunale.

A margine del tratto stradale in questione, sono presenti più esercizi commerciali frequentati da numerosi utenti che potranno così recarsi al loro interno parcheggiando fuori le automobili, ma solo giusto il tempo necessario per fare acquisti e senza incorrere nel rischio di vedersi comminata una multa. Rimane invariato nel resto della trafficata via Epicarmo Corbino il divieto di fermata anche perché più avanti da quest’estate è stata realizzata una piazza con un’area parcheggio con posti auto ad hoc che spesso, come anche lamentato dal sindaco nei mesi scorsi, è rimasta vuoto, con le auto parcheggiate ai bordi della strada che hanno fatto scattare le multe.