Augusta, soppressione comprensivo Todaro: l’amministrazione ricorre al Cga

L’amministrazione impugna davanti al Cga la sentenza del Tar di Palermo che, lo scorso 29 luglio, ha rigettato il ricorso del Comune contro la soppressione del terzo istituto comprensivo Todaro e la sua suddivisione tra i tre istituti comprensivi cittadini nell’ambito del Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025.

Lo ha deciso ieri la giunta con propria delibera, estendendo la rappresentanza e la difesa dell’Ente anche per il secondo grado di giudizio al raggruppamento temporaneo di professionisti che si è aggiudicato i servizi legali del Comune e che ha già difeso l’ente dinanzi al primo grado e dopo che l’avvocato Riccardo Schininà, già codifensore davanti al tribunale amministrativo, aveva evidenziato i possibili motivi di censura della sentenza.

Il ricorso al Cga era già stato preannunciato dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ieri non era presente in giunta, all’indomani della sentenza del Tar che riportava quello che è stato definito un “errore macrosopico” e cioè che la soppressione del Todaro, insieme al Sant’Alessandra di Rosolini per compensare l’autonomia degli istituti di Canicattini Bagni e Ferla, è stata approvata dalla Conferenza provinciale “anche con il voto favorevole del sindaco di Augusta”, mentre in quell’occasione ad aver votato contro la proposta della conferenza provinciale e cioè contro la soppressione del Todaro erano stati i tre primi cittadini di Avola, Melilli e Siracusa delegati dagli altri sindaci.

Come si ricorderà la perdita dell’autonomia dell’ormai ex terzo istituto comprensivo è stata decisa con un decreto dell’assessore regionale all’Istruzione e formazione del 4 gennaio 2024 relativo al Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2024/2025 che avrà già i suoi effetti a partire dal prossimo anno scolastico. In attesa della pronuncia del Cga di Palermo dei prossimi mesi, nell’ormai imminente inizio delle lezioni di settembre, la storica scuola della Borgata non esiste più come istituzione e i suoi plessi sono stati cosi accorpati: “Saline” al primo comprensivo Principe di Napoli che ha sede all’Isola, il Polivalente al quarto istituto comprensivo Domenico Costa, con cui da sempre condivide l’immobile della Borgata e il plesso centrale di via Gramsci al secondo istituto Orso Mario Corbino che si trova nel quartiere di Monte Tauro.