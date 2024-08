Augusta, Slalom di Sant’ Angelo Muxaro: Giangrande tredicesimo ma vince la classe

Si è disputata nei giorni scorsi nell’agrigentino il nono slalom d automobilismo Sant’ Angelo Muxaro, valido non solo per il Trofeo sud Italia ma anche per il campionato siciliano. In corsa anche l’augustano Domenico Gingardemn con la sua auto “Elia Avrio st” che si è piazzato tredicesimo nella gara a birilli che ha visto i 56 piloti gareggiare in tre manches sul percorso da 2,99 km, rallentato da 14 postazioni, che si trovava lungo la strada provinciale 9.

“Purtroppo dato le alte temperature estive non siamo riusciti a trovare un compromesso con le gomme slick, quindi non siamo entrati nella top ten, ma abbiamo vinto la classe”– ha commentato Giangrande che si dice grato a Paolo Damiano e fa sapere che se qualcuno volesse avvicinarsi al mondo del motorsport può contattarlo tramite social.