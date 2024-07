Augusta, sipario sul progetto “eTwinning” al Corbino: i bambini dell’Infanzia decorano la scala di ingresso

Si è concluso nei giorni scorsi con un evento finale il progetto eTwinning “Up and down the TwinStairs” nel cortile del plesso Laface del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino diretto da Maria Giovanna Sergi. L’evento Twinstairs games ha visto i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia impegnati in divertenti percorsi di abilità a squadre, senza competizione, ma con l’unico obiettivo di divertirsi di più degli altri. Olympic games per giovani atleti che hanno esplorato le scale del mondo insieme alle scuole di Grecia e Turchia e hanno concluso tutti con una scala di valori creata da ciascuno nella propria scuola e condivisa con le scuole partner.

Bambini, insegnanti e genitori sono diventati artisti, con grande spirito di collaborazione hanno decorato la scala per entrare al plesso “Laface” con quei valori scelti dai bambini, che hanno sperimentato proprio nei loro giochi di squadra collaborando, generosamente, in amicizia e rispetto reciproco, senza esclusioni. E’ stata una grande festa per i bambini della terza A Infanzia, che il prossimo anno passeranno alla scuola primaria, che si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Sergi e dell’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato.

La cerimonia di apertura e chiusura ha lasciato tanti spunti di riflessione sull’ascolto dei bambini, custodi e futuri cittadini di un nuovo mondo. Grazie anche alla partecipazione ai progetti eTwinning, l’ istituto di Augusta continua a mantenere alto e accresce il livello di innovazione metodologica e per il terzo biennio consecutivo (2023-2024), ha ricevuto la riconferma della certificazione di scuola eTwinning.