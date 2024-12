Augusta, si infortuna ad una mano: marittimo straniero sbarcato a terra e soccorso

Si era infortunato ad una mano e doveva essere trasferito a terra per tutte le cure sanitarie il marittimo extracomunitario, imbarcato su una nave mercantile straniera, soccorso ieri pomeriggio dalla Capitaneria di porto.

A far scattare le operazioni una segnalazione giunta alla sala operativa che ha disposto che la nave cominciasse a fare rotta verso il porto di Augusta e si è relazionata telefonicamente con il Centro internazionale radio medico (Cirm), per appurare se le verosimili condizioni del marittimo consentivano di procedere ad un’evacuazione medica per mezzo di un’unità navale militare dipendente, anche allo scopo di accelerare i tempi di sbarco.

Constatato che era possibile effettuare il trasbordo in mare, è stata subito disposta l’uscita della motovedetta CP 879 che, raggiunto un punto di rendez-vous con la nave straniera, ha preso a bordo l’infortunato e lo ha condotto alla banchina “Motovedette”, nella nuova darsena servizi del porto megarese, dove l’infortunato è stato consegnato alle cure del personale sanitario di un’ambulanza del 118, nel frattempo allertato, che lo ha portato in un nosocomio etneo.

Trattandosi di un marittimo extracomunitario, l’evento è stato successivamente posto all’attenzione della sezione di Augusta dell’ufficio di Polizia di frontiera marittima di Siracusa.