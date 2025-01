Augusta, servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: quarta proroga tecnica all’Igm

Quarta proroga tecnica per il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale che, anche per i prossimi sei mesi, verrà gestito dall’Ati composta dall’ Igm rifiuti industriali, dalla Ciclat mentre la Pastorino è stata incorporata nella Loto impianti.

Il Comune ha, infatti, concesso l’ennesima proroga dall’uno gennaio e fino al 31 giugno 2025 considerato che non è stato ancora aggiudicato da parte dell’Urega il nuovo bando e sono “ancora in corso le varie ed articolate procedure amministrative per l’avvio della gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti”.

L’ importo complessivo impegnato per gli ulteriori sei mesi di servizio è pari a 3 milioni e 843.374 euro Iva compresa, con un aumento mensile del canone che, a seguito di revisione prezzi, è stato aggiornato a partire dal 1 agosto scorso a 640.562,43 euro Iva compresa. Si tratta, appunto, della quarta proroga tecnica concessa dal Comune che prolunga di ulteriori due anni la durata dell’appalto dai sette anni previsti a quasi nove: la scadenza del bando è stata, infatti, il 31 luglio 2023, prorogato una prima volta fino al 31 gennaio 2024, una seconda fino allo scorso 31 luglio e la terza fino a dicembre 2024.

L’Igm rifiuti industriali srl risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) nella Prefettura di Siracusa con scadenza il 3/1/2025 (istanza di rinnovo del 29/11/2024), lo stesso la Loto impianti srl con scadenza il 30/6/2025. La Ciclat trasporti ambiente soc. coop. dal 01/04/2015 (richiesta di rinnovo del 10/02/2023) è iscritta alla Prefettura di Ravenna.