Augusta, servizio Asacom e inclusione lavorativa per disabili: l’associazione 20 Novembre incontra il prefetto

Un incontro tra il prefetto Raffaela Moscarella e il presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre 1989 onlus, Sebastiano Amenta si è svolta nei giorni scorsi in Prefettura, alla presenza anche della coordinatrice dell’associazione per la città di Siracusa Maria Assenza Parisi.

Tante le tematiche discusse, dai servizi scolastici e dall’importanza di garantirli sin dal primo giorno di scuola come cita l’articolo 13 comma 3 della legge 104/92, che prevede che gli enti locali forniscano, attraverso il personale educativo, un servizio di assistenza per favorire l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. E visto che lo scorso anno il servizio Asacom nelle scuole secondarie di secondo grado, erogato dall’ex Provincia, iniziò a fine ottobre causando un disagio non indifferente agli alunni più fragili.

Si è parlato anche dell’inclusione lavorativa per i ragazzi con sindrome di Down, il disturbo dello spettro autistico e tutte quelle disabilità psichiche importante per creare le basi a questi giovani per un futuro di vita indipendente, e promuovere opportunità di lavoro e a sensibilizzare le aziende sull’importanza dell’inclusione. “Ringraziamo il prefetto Moscarella per la sensibilità mostrata a tal proposito per le tematiche trattate nell’interesse di chi rappresenta il sottoscritto e per il supporto che il prefetto ci darà qualora ce ne sarà bisogno”– ha commentato Amenta.