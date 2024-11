Augusta, scontro tra due auto: conducente fugge, si presenta il giorno dopo alla Polizia locale

Era fuggita dopo essere rimasta coinvolta in un banale incidente senza feriti ma solo con danni ai mezzi, ma si è poi presentata spontaneamente al comando di Polizia locale, che l’aveva rintracciata dopo aver attivato tutte le procedure di ricerca. Il sinistro si è verificato l’altro ieri mattina, all’ intersezione tra via Giacomo Matteotti e Corso Sicilia, alla Borgata, tra una Toyota Yaris condotta da una augustana di 54 anni e una Fiat 500 con alla guida una trentenne residente in altro comune del catanese. Quest’ultima, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, dopo qualche minuto dallo scontro si è dileguata alla notizia dell’arrivo della pattuglia degli agenti e questo ha fatto scattare le attività di rintraccio da parte del comando che è riuscito a risalire alla proprietaria del veicolo, cercata più volte nel suo comune di residenza dagli agenti di Polizia locale di Tremestieri etneo, in provincia di Catania.

La donna tuttavia, forse avendo capito di essere stata rintracciata, ieri si è spontaneamente presentata al comando di Polizia locale di corso Sicilia ed è stata sanzionata per importanti violazioni amministrative al Codice della strada su irregolarità di natura tecnica sul veicolo per un ammontare di oltre un migliaio di euro. È al vaglio degli agenti la ricostruzione della dinamica del sinistro e da una prima ricostruzione sembrerebbe che si tratti di un’ omessa precedenza da parte della Toyota Yaris.

Il comandante di Polizia locale Salvatore Daidone ricorda che “anche negli incidenti senza feriti, si ha l’obbligo di scambiarsi i dati e allontanarsi senza farlo comporta elevate sanzioni amministrative”.