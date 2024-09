Augusta, Sasol Italy ottiene la certificazione della parità di genere

Sasol Italy ha ottenuto la certificazione della parità di genere (Uni/Pdr 125:2022), un riconoscimento che viene assegnato alle organizzazioni che dimostrano di aver implementato politiche e pratiche efficaci per promuovere la parità di genere. Questo include l’adozione di misure per garantire l’equità salariale, la promozione delle donne in posizioni di leadership, il supporto alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione di genere.

“Questo traguardo rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche un segno tangibile della nostra dedizione verso la creazione di un ambiente di lavoro equo e rispettoso delle diversità” – ha affermato in una nota Monica Pirali, senior manager hr Italy&Asia.

Per ottenere la certificazione Sasol Italy ha implementato una serie di iniziative volte a promuovere la parità di genere all’interno dell’azienda. Questi includono programmi di mentoring per le donne, corsi di formazione sulla leadership inclusiva, politiche di flessibilità lavorativa e supporto alla genitorialità, nonché misure per monitorare e correggere eventuali disparità salariali.

“Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il contributo e l’impegno di tutti i dipendenti, che hanno abbracciato con entusiasmo i valori della diversità e dell’inclusione” -ha concluso Pirali. “La certificazione rappresenta per Sasol Italy non solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità. L’azienda continuerà a lavorare con dedizione per garantire che la parità di genere sia una realtà concreta e vissuta quotidianamente all’interno del luogo di lavoro. Solo attraverso l’uguaglianza e l’inclusione si può costruire un futuro migliore per tutti”.