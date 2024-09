Augusta, sanzione da 3mila euro per un locale non in regola

Agenti della Polizia Amministrativa in servizio al Commissariato di P.S. di Augusta, insieme a personale dell’ASP, nell’ambito di controlli amministrativi effettuati nella giornata di ieri, hanno sanzionato un ristorante per gravi carenze igienico sanitarie e per la presenza di un lavoratore non in regola.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 3.000 euro ed è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni previste dalla legge.