Pd: da Augusta è partito l’iter per il rinnovamento del partito

Con l’assemblea tematica di sabato scorso, ad Augusta, ha preso il via la fase che porterà al rinnovo degli organismi del Partito democratico e delle segreterie dei circoli comunali di tutta la provincia, a coronamento della fase che ha visto insediarsi la segreteria provinciale dopo il prolungato periodo di commissariamento della federazione siracusana. Le scadenze, previste in un primo momento in rapida successione subito dopo il congresso provinciale, sono state prorogate per consentire lo svolgimento in concomitanza col congresso regionale.

L’appuntamento di Augusta, che si è svolto a palazzo San Biagio nel pomeriggio di sabato, ha visto la partecipazione di tutti i circoli territoriali dell’intera provincia, per fare il punto sulle priorità delle problematiche da affrontare nelle prossime fasi dalle realtà territoriali siracusane.

Per sottolineare l’importanza di questo appuntamento, erano presenti come ospiti il parlamentare nazionale Giuseppe Provenzano e l’eurodeputata Annalisa Corrado (quest’ultima in videocollegamento), entrambi componenti della segreteria nazionale, il senatore Antonio Nicita, vice-capogruppo parlamentare Pd e Anthony Barbagallo, segretario regionale uscente del Pd siciliano. Quest’ultimo, ricandidato alla carica di segretario, ha illustrato per sommi capi la propria mozione congressuale. A fare gli “onori di casa” il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana e la presidente dell’Assemblea provinciale Renata Giunta.

Il dibattito successivo ha registrato numerosi interventi dai vari circoli territoriali, tesi a portare il loro contributo per la definizione dell’agenda sulla quale il Pd siracusano sarà chiamato a impegnarsi con la propria attività politica, con una fattiva collaborazione dei circoli stessi.