Campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico 2025: due ori e doppio record per atleta de Il Faro di Augusta

Ha conquistato 2 medaglie d’oro e realizzato un doppio record di categoria nei 50 rana e 50 farfalla Vittoria Gambilonghi, giovanissima nuotatrice dell’asd Il Faro che ha gareggiato ieri ai campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico che si sono svolti ad Ostia lido. L’atleta, originaria di Buccheri, ha nuotato nei 50 farfalla arrivando prima in 53,96 secondi e ha bissato il successo anche nei 50 rana con 1,10,61 minuti.

“Vittoria Gambilonghi sta facendo sognare tutta l’asd Il Faro Augusta-ha commentato il presidente Giovanni Spadaro- Ringrazio per questo grande risultato l’allenatrice Giovanna Capuano che la segue quotidianamente e ringrazio pure la famiglia Gambilonghi per i sacrifici e pazienza. Senza di loro non si sarebbe potuto realizzare questo sogno”.