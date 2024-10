Augusta, saluto di inizio anno al liceo Megara: tra proposte di nuovi indirizzi e l’appello per il mantenimento dell’ autonomia

Saluto di inizio anno scolastico ieri, al liceo Megara diretto da Gianluca Rapisarda, del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore all’Istruzione Biagio Tribulato che nel consueto giro nelle scuole ieri sono stati accolti dal coro della scuola, diretto dalla docente funzione strumentale area 3 – inclusione Lia Passanisi, sulle note di “Viceversa” e “Spazio Tempo” di Francesco Gabbani. I due amministratori si sono intrattenuti con gli alunni e con il dirigente scolastico che ha dichiarato che, grazie ai fondi del Pnrr, è stato avviato un laboratorio dedicato alla promozione della vera cultura della diversità e ha lanciato la proposta di una grande manifestazione cittadina dell’inclusione di tutti e per tutti, con ognuno diversamente uguale all’altro, con esibizioni musicali e attività sportive e laboratoriali (su tutte il baskin) da tenere il prossimo 3 dicembre per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, auspicando il coinvolgimento e la presenza del garante comunale per la disabilità Irene Noè, come fa sapore la scuola.

Rapisarda ha, inoltre, ricordato l’approvazione, da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’ istituto riuniti l’1 ottobre nella sala conferenze della Stazione navale, della richiesta all’assessorato competente della Regione siciliana di attivazione di tre nuovi e innovativi indirizzi (liceo classico con curvatura archeologica, liceo digitale con latino, liceo scientifico con opzione liceo del mare), scaturita da un’osservazione delle esigenze e dalla storia del territorio col fine di implementare l’offerta formativa provinciale in funzione di valutazioni sulle continue e repentine trasformazioni dell’epoca contemporanea.

Alla fine il dirigente scolastico ha invitato le autorità cittadine alla partenza ufficiale, il prossimo 18 novembre, dell’inedito corso serale di II livello del liceo Artistico e ha lanciato un appassionato appello per la salvaguardia dell’autonomia del liceo Megara e la tutela del diritto all’istruzione dei suoi studenti e al lavoro del suo personale docente e tecnico-amministrativo, affinché esso continui a rappresentare all’interno della città di Augusta un luogo di olistica formazione culturale e umana per le prossime generazioni come per quelle precedenti e un polo di attrazione e innovazione didattica grazie all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il sindaco e l’assessore hanno ribadito la loro vicinanza al liceo Megara e la loro piena disponibilità a venire incontro alle sue molteplici istanze e hanno augurato agli studenti di vivere un anno ricco di soddisfazioni e amicizia e di raggiungere tutti i loro obiettivi.