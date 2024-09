Augusta, sagra del pesce del borgo marinaro di Brucoli, buona la prima. L’assessore Coco: “centrati gli obiettivi”

Ha centrato l’obiettivo che si era prefisso, promuovere sotto l’aspetto della cultura, del turismo ma anche della sua identità il borgo marinaro, ufficialmente riconosciuto dalla Regione a luglio, la “Prima sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro”, organizzata dall’amministrazione -che l’ha inserita nell’ cartellone di “Augusta d’estate 2024”- insieme con l’ “Associazione culturale siciliana” e con il sostegno della Regione. La manifestazione si è conclusa ieri sera con la terza ed ultima giornata nella quale in tanti, come anche le due serate precedenti, hanno affollato il borgo, assaggiato i piatti di pesce offerti negli stands, ascoltato buona musica, assistito agli spettacoli degli artisti di strada e ai seminari, andando in mare con la barca a vela della Lega navale. Prima dell’esibizione del gruppo musicale dei Replay e delle loro cover dei Pooh, ieri sera sul palco di piazza Castello aragonese è stato il momento della consegna delle targhe da parte degli organizzatori che hanno fatto il bilancio della “tre giorni”.

“Siamo soddisfatti perché la manifestazione è andata benissimo sia per la presenza ma anche per i contenuti – ha dichiarato l’assessore alla Valorizzazione di Brucoli Valeria Coco che l’ha fortemente voluta- per la somministrazione dei prodotti della pesca e dei pasti è stata ottima la presenza con più di 1200 pasti serviti, per l’intrattenimento musicale e le esibizioni degli artisti di strada hanno avuto un pienone sia piazza Castello che piazza Belvedere. Organizzata in poco tempo, abbiamo avuto tanta gente che l’aspettava e ha creduto in noi ma la soddisfazione è stata anche per chi non credeva potessimo aver questo risultato. Mi fermano i ristoratori e mi dicono che la prossima volta parteciperanno con le proprie attività di somministrazione, grazie all’amministrazione per aver creduto in questa scommessa, alla Regione che l’ha sostenuta con i deputati di riferimento, al personale dei vari uffici, a tutti coloro che hanno lavorato, collaborato per la riuscita dell’evento e a quanti si sono esibiti”.

L’assessore ha assicurato che questa è stata la prima edizione e già si sta pensando a come organizzare la prossima, dello stesso avviso il sindaco Giuseppe Di Mare: “un grande successo anche oltre le nostre previsioni e questo ci fa ancora una volta capire che la strada che abbiamo intrapreso, di uno sviluppo diverso per Augusta e Brucoli, è quella giusta. Tante gente venuta da fuori, parcheggi stracolmi, un risultato importante per il quale siamo molto soddisfatti” – ha detto cogliendo l’idea di qualche ristoratore di poter organizzare eventi nel borgo anche fuori dalla stagione estiva, oltre che ricordare gli investimenti effettuati dal Comune per l’ illuminazione e le strade asfaltate, mentre adesso si sta lavorando alla definizione del progetto per il lungomare.

Sul palco anche il deputato regionale Carlo Auteri, che ha ricordato che insieme al parlamentare Riccardo Gennuso “abbiamo voluto fortemente questa sagra che mette in vetrina Brucoli, portiamo avanti questo modus operandi di mettere in vetrina i nostri beni culturali anche attraverso queste manifestazioni, che sono momenti dove la società vive e gli artigiani lavorano”.

“Vedere delle piazze cosi piene degli eventi che portano avanti le tradizioni culinarie e quei sapori antichi di una volta ci dà quella forza di portare avanti quei progetti che vanno valorizzati. –Questa sarà la prima di una lunga serie”, – ha aggiunto Gennuso, promotore dell’evento che si è detto grato con l’amministrazione, con l’assessore e con quanti hanno lavorato per aver riempito la piazze del borgo.

Targhe anche ad Andrea Neri che guida la Lega navale, in prima linea per diffondere la cultura del mare: “abbiamo creato tanti cittadini e bambini felici con il simulatore di vela e con la barca a vela Lighea confiscata agli scafisti” – ha detto, per Giampiero Lo Giudice, presidente dell’associazione culturale “La gisira di Brucoli” che ha tenuto un altro seminario sulla storia della tonnara “questi sono incubatori di imprese culturali che possono, con un’amministrazione attenta quale è quella di Augusta, diventare impresa culturale, perché dalla storia si può rinascere”.

Altro riconoscimento ad Alberto Sciotto, delegato regionale della Federazione italiana motonautica che ha ricordato che da un paio di anni operano nella baia, hanno ottenuto tanti successi nazionali e da quest’anno anche un terzo posto mondiale: “Brucoli per la federazione è diventata un punto di riferimento, tanti atleti sono venuti qua ad allenarsi e tutti ci hanno fatto i complimenti”- ha dichiarato.

Una targa era già stata consegnata, il giorno prima anche a Francesco Pira, sociologo dell’università di Messina che aveva tenuto il seminario su “Genius loci e comunicazione dell’identità locale”, nel quale era stato affrontato il tema dei nuovi media e linguaggi in grado di comunicare l’identità di un luogo del cuore e la sua cultura e di farlo in maniera attrattiva, coinvolgendo anche la sfera emotiva. Ha presentato le serate il giornalista Giuseppe Cascio che ieri sera ha ribadito l’obiettivo dell’iniziativa: “La gente si è divertita, è stata una sagra diversa da tutte le altre perchè ha voluto dare contenuti e rilanciare il borgo marinaro nel segno dell’identità locale, della cultura del mare e delle emozioni che il mare dà”.