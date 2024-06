Augusta, ritorna il corso per la dismissione dal fumo: al via le iscrizioni

Ritorna il corso per la dismissione dal fumo effettuato qualche anno fa all’ospedale Muscatello e sospeso per il covid che questa volta si terrà nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio di via Roma 8. A tenerlo, “su impulso dell’amministrazione comunale”, sarà sempre Fabio Scandurra, già medico cardiologo del nosocomio cittadino e responsabile per l’Asp di Siracusa dei piani operativi antifumo, che per molti anni ha tenuto il corso con una elevata percentuale di successo e dismissione dal fumo.

A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Di Mare che sottolinea che il corso è gratuito e della durata di un mese e gli incontri si terranno nei cinque mercoledì pomeriggio del mese di luglio dalle 16,30 alle 18,30. Scandurra si avvarrà della collaborazione della psicologa esperta Adriana Di Tommaso, il corso sarà aperto a non più di 25 partecipanti, “i quali saranno accompagnati in questo percorso di dismissione dal fumo con il metodo più moderno conosciuto, che prevede anche l’utilizzo di una terapia farmacologica, di origine naturale, il cui costo è estremamente più basso rispetto ad altre terapie utilizzate nel recente passato” – aggiunge il sindaco.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite email all’indirizzo fabioscandurra@proton.me e saranno ammessi al corso i primi 25 (più 5 riserve) che avranno avanzato la richiesta. “Grazie all’esperienza ed alla competenza del dott. Scandurra, che nel 2021 la mia amministrazione ha insignito con il conferimento della cittadinanza onoraria – conclude Di Mare – i partecipanti riceveranno gli strumenti necessari per affrontare questa sfida con determinazione e successo, e avranno l’occasione di intraprendere un percorso verso una vita più sana e libera dal fumo. Un importante percorso che segna l’ennesimo risultato positivo della buona amministrazione e che contribuirà a salvaguardare la salute ed il benessere della nostra comunità“.