Augusta ritardi e promesse non mantenute per i locali alternativi del Ruiz: i ragazzi protestano davanti alla scuola

Avrebbero dovuto essere trasferiti nei locali alternativi dove studiare in attesa che si realizzino i lavori di adeguamento e messa a norma, finanziati dal Pnrr, delle loro aule dell’ala vecchia del plesso di via Catania, gli studenti del Ruiz che questa mattina hanno stazionato davanti ai cancelli del secondo istituto superiore per pretestare contro i ritardi della ex Provincia di Siracusa. Che ad oggi, primo ottobre, non avrebbe ancora consegnato i locali privati di via Cytrus e via Benedetto Croce presi in affitto per questo né tantomeno consentito agli studenti di trasferirvi comportando disagi che si concretizzano nel dover fare i turni antimeridiani e lezioni anche il sabato.

Il sit-in è andato avanti per qualche ora, con tanto di striscioni, spiegata da Alessandro Giangrande, presidente della consulta provinciale degli studenti di Siracusa e alunno del quinto all’istituto superiore di Augusta: “Oggi c’è stata una manifestazione per esprimere dissenso e disappunto contro il modo in cui questo problema è stata gestita, cioè ritardi e promesse non mantenute, in modo particolare c’è già stata una mediazione con la ex Provincia, – ha detto – a metà settembre io personalmente sono andato all’ufficio quinto del Libero consorzio e mi è stato risposto con tanto di verbale dell’ incontro che entro la fine di settembre non soltanto avrebbero sottoscritto i contratti di affitto ma avrebbero pure trasferiti gli studenti. E, in sostanza, che i doppi turni sarebbero dovuti durare solo due settimane in cui non ci sono state neanche le ricreazioni, c’è sono un bagno in tutto l’istituto per i ragazzi, mentre le ragazze possono usare solo quello per disabili”. Ma cosi non è perchè dureranno ancora per un po’.

Gli studenti chiedono fatti concreti e hanno cercato un incontro con la ex Provincia mentre in mattinata una delegazione è stata ricevuta dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina che, nel rievocare la tortuosa vicenda, ha riferito di aver avuto rassicurazioni dal Libero consorzio di Siracusa che oggi in giornata sarebbero stati consegnati i due immobili presi in affitto che necessitano di interventi di adeguamento. Questi lavori dovrebbero durare un paio di settimane per poi consentire il trasferimento degli alunni.

Per il loro affitto la ex Provincia di Siracusa ha impegnato, con apposita determina del 26 settembre scorso, la somma di 31 mila euro. Nei prossimi giorni, inoltre alcune classi si trasferiranno negli altri locali ricavati dalla suddivisione in più spazi di aule più grandi o nella casa del custode che si stanno sistemando appositamente.