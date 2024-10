Augusta, riqualificazione “discesa della villa”: interdetta ai pedoni fino alla fine dei lavori

Da alcuni giorni è chiuso alla circolazione pedonale il viale che costeggia il Castello svevo e collega la Porta spagnola ai Giardini pubblici e che rimarrà chiusa fino al 6 dicembre 2024, come prevede l’apposita ordinanza di Polizia municipale. Per quella data dovrebbero essere conclusi i lavori di messa in sicurezza a manutenzione straordinaria, che sono in programma in questi due mesi per riqualificare quel tratto di stradina interna alla Villa, che è molto frequentata da chi sceglie di raggiungere a piedi o in bici e in salita la Borgata o viceversa, in discesa, il centro storico.

E che è in condizioni di degrado soprattutto per quanto riguarda il manto stradale e l’asfalto su cui si concentreranno gli interventi, insieme alla sistemazione del muro di contenimento, aggiudicati dal Comune all’operatore economico “Edil meccanica” che ha già provveduto a transennare la stradina e avviato i lavori.

La chiusura del tratto si è, dunque, resa necessaria per consentire i lavori di riqualificazione e l’uso degli appositi mezzi e il percorso pedonale alternativo, più lungo, è quello della cosiddetta “passeggiata” del Castello svevo che collega la Porta spagnola al lato est dei Giardini pubblici. E che tuttavia non versa in condizioni ottimali.