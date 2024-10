Augusta, riparte la refezione scolastica: pubblicato avviso per le iscrizioni

Sarà avviata il prossimo 4 novembre la refezione per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria negli istituti comprensivi cittadini per l’anno scolastico 2024-2025. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha aggiunto: “l’anno scorso è scaduta la gara, abbiamo fatto il nuovo bando e le procedure sono in corso, quasi finite”.

Dal 2022 il Comune è tornato a gestire direttamente il servizio prima affidato alle scuole, sul sito dell’Ente è già stato pubblicato l’avvio pubblico che spiega che tramite sistema informatico sarà possibile effettuare l’iscrizione, la prenotazione del pasto, i pagamenti online dei ticket e le comunicazioni.

Gli alunni che vorranno usufruire del servizio mensa dovranno registrarsi sul portale, compresi anche gli alunni già registrati negli anni precedenti che dovranno nuovamente registrarsi sulla piattaforma. Inoltre “giornalmente, entro e non oltre le 9, il genitore o chi ne fa le veci ha l’obbligo di comunicare attraverso le piattaforma la presenza del proprio figlio alla mensa. In caso di mancata comunicazione il pasto non verrà somministrato”– si legge nell’avviso

Sono previste delle tariffe di compartecipazione per il servizio che vanno da 1,50 euro a singolo pasto per la prima fascia Isee pari a zero, a 2,50 euro per Isee da 0, 1 a 10.000 euro annui, a 3, 50 euro per Isee da 10.000 a 20.000 euro, a 4 euro per Isee da 20.000 a 30.000 euro, a 4,50 euro per Isee da 30.000 euro e oltre.