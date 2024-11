Augusta, rimborso in arrivo per il trasporto scolastico di alunni disabili

Le famiglie degli alunni con disabilità che frequentano le scuole comunali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado riceveranno un rimborso per il trasporto scolastico. Con decreto interministeriale è stato, infatti, assegnato al Comune di Augusta l’importo di 65.865 euro destinato al potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità e la giunta, nei giorni scorsi, ha emanato l’apposita delibera per individuare i criteri per l’erogazione del sostegno economico a cui seguirà, nei prossimi giorni, il bando per regolamentare la fruizione del contributo, come fa sapere l’assessore alle Politiche sociali Biagio Tribulato: “con un lavoro di squadra con il mio staff delle Politiche sociali, con la sinergia di intenti con il sindaco, con il confronto costante con la Consulta per la disabilità tutta, si riesce finalmente a dare quel supporto necessario previsto dal Fondo nazionale di solidarietà sociale” –ha dichiarato.

I fondi destinati sono per il 2024 e per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3, ma “in questi giorni in una sinergia che ci contraddistingue tra i settori Politiche sociali, Economico finanziario e amministrazione comunale stiamo programmando i fondi a disposizione per le altre annualità e non ancora spesi – ha aggiunto l’assessore- perché il nostro unico e solo obiettivo è riuscire a sostenere in maniera adeguata le politiche sociali della nostra città e soprattutto le famiglie destinatarie, dove il Comune deve essere sempre e comunque il ponte di collegamento migliore che ci sia per la certezza dell’ assistenza”.

Soddisfatta l’associazione 20 Novembre 1989 onlus che si batte per la tutela dei diversamente abili: “Questa importante iniziativa è stata possibile grazie all’amministrazione comunale che si è adoperata subito alla segnalazione fatta dall’associazione 20 novembre e al monitoraggio dei fondi ministeriali stanziati per tale servizio da parte del comune” – ha affermato il presidente Seby Amenta.

Il bando prevede il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico dei figli disabili “riconoscendo l’ importanza di supportare l’accesso all’istruzione per tutti gli studenti, senza eccezioni. Questo intervento mira a ridurre le difficoltà economiche e logistiche che molte famiglie affrontano quotidianamente, migliorando la qualità della vita e dell’educazione degli alunni fragili. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata verso questa tematica e per la collaborazione proficua che in sinergia con l’associazione ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a lavorare insieme per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza, assicurando che i diritti degli alunni con disabilità siano sempre tutelati –ha concluso