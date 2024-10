Augusta ricorda Marcello Giordani con il quinto memorial “O tu che in seno agli angeli”

A 5 anni dalla scomparsa prematura dell’illustre tenore di Augusta Marcello Guagliardo in arteGiordani, l’accademia Yap rinnova il suo ricordo con il V memorial a lui dedicato in programma sabato 5 ottobre in chiesa Madre. Si intitola “O tu che in seno agli angeli”, tratto dall’omonima aria cantata da Alvaro ne “La forza del destino” di Giuseppe Verdi ed è stato presentato ieri pomeriggio, nel salone “Rocco Chinnici” del Comune alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino.

Sabato, alle 19, nella chiesa Madre è in programma la solenne celebrazione eucaristica celebrata da monsignor Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa, con l’animazione di oltre 100 musicisti che eseguiranno la “Messa dell’incoronazione in Do Maggiore K317” di Mozart.

L’organico comprende orchestrali e coristi del Teatro Massimo Bellinidi Catania e della Camerata polifonica siciliana, i solisti Ester Ventura (soprano), Francesca Aparo (contralto), Alfio Vacanti (tenore), Maurizio Muscolino (basso). La direzione orchestrale è affidata alla bacchetta del maestro Antonino Manuli. È inoltre prevista la straordinaria partecipazione di due cantanti lirici di fama internazionale, amici del tenore Giordani: il soprano Daniela Schillaci e il basso Dario Russo. Presenterà il memorial Michela Italia, l’evento è patrocinato dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana e dal Comune di Augusta.