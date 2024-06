Augusta, richiesta di ispezione urbanistica-edilizia: la Regione chiede relazione al Comune

Un circostanziato rapporto “sui fatti descritti e i rilievi posti nelle note dando puntuale risposta a quanto lamentato, completo della documentazione ritenuta utile al fine di consentire la valutazione da parte di questo ramo dell’amministrazione regionale”.

E’ quanto ha chiesto al Comune lo scorso 14 maggio il Dipartimento dell’Urbanistica – assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione siciliana, dopo la richiesta di intervento ispettivo di natura urbanistico – edilizia presentato alla Regione qualche mese prima da Natura Sicula e Legambiente e delle successive osservazioni ed integrazioni pervenute dal coordinamento “Salvare Augusta” e dai consiglieri di opposizione Giancarlo Triberio, Roberta Suppo, Salvatore Blanco e Carmela Contento, che hanno puntato e sollecitato l’attenzione ispettiva, in particolare, su alcuni piani di lottizzazioni approvati dalla Giunta e sulle concessioni per la nascita di una struttura alberghiera in contrada Pozzillo-Faffaianni, a Brucoli e per un supermercato vicino al cimitero.

Lo hanno reso noto ieri gli ultimi tre consiglieri che hanno sottoscritto il documento e per i quali l’intervento della Regione “fa ben sperare che sulla vicenda si faccia piena luce a tutela del nostro territorio e delle sue prospettive di sviluppo ecosostenibile. –scrivono in una nota- Attendiamo le risposte dall’amministrazione Di Mare a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, richiesta che avrebbe dovuto avere riscontro entro 30 giorni e che ad oggi, a dispetto dei proclami, non risulta essere stata ancora riscontrata”.

Affermazione quest’ultima che, però, il sindaco Giuseppe Di Mare smentisce sostenendo, invece, che la risposta dell’ufficio Urbanistica alla richiesta della Regione è arrivata il 28 maggio scorso: “evidentemente i consiglieri sono distratti, come sempre” –ha commentato Di Mare.