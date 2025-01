Augusta, riapre oggi il cimitero, ma non nella parte più antica: in sicurezza le scuole

Riapre oggi il cimitero comunale, chiuso ieri con ordinanza sindacale per verificare i danni del maltempo, e che rimane però inaccessibile nella parte più vecchia, dall’ingresso monumentale alla chiesa. Si tratta di una misura precauzionale di sicurezza, qui infatti si sono verificati i maggiori danni del ciclone Gabri, che venerdì si è abbattuto anche ad Augusta e che, oltre ad aver sradicato qualche albero secolare, con la sua violenza ha spaccato anche pesanti lastre di marmo ed arredi funebri delle tombe della zona più antica del camposanto, che dovranno essere sistemati.

Per questo nei prossimi giorni i titolari delle concessioni delle tombe saranno contattati dagli uffici del Comune ed eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate al comando di Polizia locale, intanto ieri mattina sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria e rimozione dei detriti e degli alberi sradicati contestualmente al sopralluogo effettuato dal sindaco Giuseppe Di Mare con gli assessori Domenico Zanti, Pino Carrabino, Pippo Spanò e Salvo Serra.

Un altro sopralluogo, inoltre, è stato effettuato ieri nelle scuole dall’assessore Biagio Tribulato insieme con i tecnici dei Lavori pubblici, con i dirigenti scolastici e con la Protezione civile per verificare le condizioni dei vari plessi dove non sono riscontrati problemi a parte l’albero abbattuto al Polivalente e danni al lucernaio dell’edificio, che è una zona non frequentata dai bambini e, quindi, è stata circoscritta in attesa di sistemarla, qualche infiltrazione d’acqua e finestre rotte in altre scuole. Già domani gli alunni potranno ritornare in classe senza problemi.

Ieri è stato ripulito dai detriti il lungomare Paradiso e gli interventi sono iniziati anche al lungomare Rossini dove, però, ci vorrà ancora qualche giorno per completarl, per quanto riguarda, infine, i problemi all’illuminazione prodotti dal maltempo, con pali abbattuti e distacchi di energia che hanno lasciato al buio diverse zone, il sindaco ha detto che la ditta che si occupa della manutenzione è al lavoro mentre per le zone di competenza di un gestore privato come via Cordai, lungomare Paradiso e zone limitrofe vicine sono state inoltrate le segnalazioni al gestore.