Augusta, referendum contro l’autonomia differenziata: nasce un comitato cittadino per raccogliere firme

E’ nato nei giorni scorsi un comitato cittadino per la raccolta delle firme pro referendum abrogativo relativo alla legge per la cosiddetta “Autonomia differenziata” (spacca Italia). A promuoverlo è stata la Camera del lavoro di Augusta nella cui sede si è costituto, vi hanno aderito diversi rappresentanti politici, associazioni e liberi cittadini che “si sentono in dovere di dare un contributo fattivo per la raccolta delle firme per il referendum e per dare un segnale politico forte contro la scellerata legge promossa dal ministro Calderoli della Lega, nonché dal Governo Meloni, che di fatto – si legge in una nota- vuole relegare le regioni del sud a territori di serie B collidendo con la necessità costituzionale di equità e giustizia sociale che deve dare pari dignità a tutti i cittadini italiani”.

Oltre alla Camera del lavoro Cgil di Augusta, rappresentata dalla segretaria Lorena Crisci dai membri del direttivo, la Cgil con Carmelo Rapisarda della segreteria provinciale e Fiorindo Passanisi nonché Domenico Saraceno e Luigi Rapina dello Spi, fanno parte del comitato cittadino alcuni rappresentanti della Uil, il Partito democratico con Luca Vita e il consigliere comunale Giancarlo Triberio, il Movimento Cinque Stelle con i consiglieri comunali Roberta Suppo e Uccio Blanco, Alleanza verdi e sinistra, Sud chiama nord con Aldo Raina, Libera con Rita Pancari, Legambiente Augusta con Enzo Parisi, Auser con Enza D’ Antoni, Anpi con Pier Antonio Mantinei, ed alcuni liberi cittadini tra i quali Antonino Cortese.

Il comitato con il proprio gazebo è stato questa mattina al mercato del giovedì, dove ritornerà anche giovedì prossimo 8 agosto dalle 8.30 alle 11.30. Martedì 27 agosto alle 20 sarà in piazza, a Brucoli e sabato 31 Agosto, dalle 8, 30 alle 11, al mercato di piazza Maestri del lavoro di fronte la Capitaneria di porto, al centro storico.