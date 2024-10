Augusta, raccolta e smaltimento indifferenziata: affidato servizio per un anno e per 5 milioni di euro

Ammonta a poco più di 5 milioni e 63 mila euro il servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi urbani indifferenziati, prodotti nel territorio comunale, affidato per un anno dal Comune. Ad aggiudicarselo è stata la ditta “Rekogest srl”, con sede a Milano che ha vinto la gara d’appalto con un ribasso del 3,82% sull’importo a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’Iva al 10%. Il servizio, a partire dal 1 ottobre e per un anno, interesserà inizialmente i rifiuti indifferenziati raccolti nelle zone del territorio dove si effettua il “porta a porta”, e ciò finché non saranno superate le attuali difficoltà organizzative e/o logistiche di raccolta nelle zone esterne al centro urbano e di caricamento nei mezzi trasporto.

Il trasporto da Augusta fino all’impianto di trattamento e smaltimento verrà effettuato con i mezzi dell’attuale ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana la Megarambiente, al momento in proroga in attesa che si concluda l’iter del bando di gara in corso di espletamento, e la spesa addizionale per distanze eccedenti i 60 km, pari ad 153 centesimi per Km per tonnellata, verrà sostenuta dalla stessa ditta.

A pieno regime saranno circa 14.500 le tonnellate all’ anno di indifferenziato da smaltire con un conseguente costo medio per l’utenza di circa 350 euro a tonnellata. Non è specificato dove verranno inviati i rifiuti di Augusta, ma è noto che la Rekogest possiede nella zona industriale di Termini Imerese una piattaforma dove, dal trattamento dei rifiuti, recupera materiali riciclabili e produce il Css, il combustibile solido secondario, venduto alle cementerie italiane e estere che lo utilizzano in sostituzione di carbone, petcoke ed altri combustibili fossili.