Augusta, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei piloni del viadotto Federico II

Sono entrati nel vivo i lavori di manutenzione straordinaria dei piloni del viadotto Federico II. Dopo l’allestimento del cantiere delle scorse settimane sotto i primi piloni che poggiano sul tratto tra il lungomare Rossini e corso Sicilia, si procede adesso con gli interventi nelle altre 12 pile con il posizionamento di ponteggi metallici sospesi che, dall’impalcato scendono fino a mare, oltre a reti anticaduta in acciaio e panne antitorbidità ancorate ai piloni.

Per sicurezza si è, dunque, reso necessario interdire lo specchio acqueo sottostante con apposita ordinanza della Capitaneria di porto che, fino al 31 dicembre di quest’anno, vieta la navigazione e la sosta di qualsiasi unità e qualunque attività marittima nello specchio di mare sottostante il ponte Federico II, sito nel porto Xifonio di Augusta, avente un’ampiezza di 20 metri sia ad ovest che ad est del ponte, ovvero nello specchio acqueo circostante i piloni da sottoporre a manutenzione che sono quasi tutti. Il transito delle unità sotto il ponte Federico II sarà pertanto consentito esclusivamente in corrispondenza dei tratti di ponte non interessati dai lavori, che vengono realizzati dalla ditta “Two smart building” di Tremestieri etneo, nel catanese, che fa parte del consorzio “Fenix Stabile scarl” aggiudicatrice dell’appalto. Dall’inizio dei lavori, inoltre sul ponte per consentire il movimento ai mezzi della ditta e il posizionamento dei ponteggi, sono state già ridotte e delimitate le corsi di marcia.

Tempi di esecuzione previsti 16 mesi, l’intervento è finanziato del Pnrr con la misura dedicata alle Zes per un importo di 1 milione 954mila euro e il soggetto attuatore è l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. L’intervento è il secondo stralcio funzionale di un accordo quadro di tre stralci, che prevede anche i lavori di manutenzione straordinaria della via di accesso al porto commerciale Punta Cugno e la realizzazione del terzo ponte tra Isola e Borgata tra i comprensori portuali civili e militari dell’Isola con la Borgata. Per tutti i tre gli interventi il finanziamento totale è di 26,2 milioni di euro.