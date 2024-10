Augusta, progetto “New York Young – L’ambasciatore del futuro”: targa di merito al liceo Megara

Una targa di merito per le eccellenti capacità di negoziazione, ricerca e oratoria mostrate dal alcune coppie di studenti che hanno partecipato, a marzo, all’edizione 2024 del progetto “New York Young – L’ambasciatore del futuro”. Ad averla ricevuta da Giulia Ingrasci, esponente dell’organizzazione Wsc Italia, è stata il liceo Megara e gli studenti Giuseppe Piazza (5 AS)/Lucrezia Garilli (5 BL anno scolastico 23/24), Alberto Russo (5 CS)/Fabrizia Cipriani Gianino (5 BC), Beatrice Circo (2 AC)/Bianca Lombardo (2 BL). Il conferimento della targa, avvenuto alla biblioteca interna “Alberto Terranova”, è stato preceduto dai saluti della vicaria Sandra Amara in rappresentanza del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, da un momento di divulgazione e riflessione sull’Onu dell’insegnante Alfio Castro e inserito nella programmazione d’istituto dell’Educazione civica, della referente per Educazione civica Simona Scala, e dalla presentazione dell’edizione 2025 del progetto, la cui referente è la docente Emanuela Russo.

Il programma “New York Young – L’ambasciatore del futuro” rientra per il terzo anno nel piano di internazionalizzazione del liceo Megara e consiste in una esperienza di simulazione diplomatica a New York al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu, in cui studenti delle scuole superiori e università di tutto il mondo si riuniscono per affrontare e risolvere le problematiche dell’agenda politica internazionale come la tutela dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, riflettendo il funzionamento reale dell’Onu.

Ogni partecipante assume il ruolo di delegato di un paese membro dell’Onu e durante la conferenza ne presenta posizione, valori e interessi dopo aver condotto ricerche approfondite su storia, cultura e politica, partecipa a dibattiti e negoziazioni nelle varie commissioni, cerca di costruire alleanze con altri paesi e collabora nella stesura di risoluzioni da discutere e sottoporre al voto di approvazione dell’Assemblea generale nella Closing Ceremony.

Per partecipare al programma gli studenti devono sostenere un colloquio motivazionale su Skype con Wsc Italia che serve a valutare la conoscenza dell’inglese e dell’Onu e a capire i motivi che inducono a voler prendere parte all’evento. Le classi hanno seguito l’incontro in diretta streaming dalle loro aule grazie agli studenti Ottavio Ranno (5 AC), Antonio Ramaci e Andrea Sole (5 BS), Rocco Cavalli, Stefano Castro e Marco Sorbello (5 CS) che hanno preparato il collegamento, coordinati dalla docente Anna Lucia Daniele e dall’assistente tecnico Sebastiano Cannata.

Alle coppie di studenti premiate va il plauso del dirigente scolastico e di tutta la comunità liceale per aver partecipato “proattivamente a questa formidabile esperienza formativa che li ha preparati a diventare cittadini globali informati e leader consapevoli ed efficaci nel loro campo di scelta, pronti a superare le sfide complesse del futuro” – si legge in una nota.